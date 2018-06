Ravage na brand in scooter

Een scooterbrand heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote ravage veroorzaakt in de Beierlandestraat in Schiedam.

Twee scooters zijn in brand gevlogen. Het vuur is vervolgens overgeslagen naar een geparkeerd staande auto. Omdat de scooters tegen de gevel van een woning geplaatst waren, is deze ook beschadigd geraakt. De politie heeft een plaats delict gevormd en zal een onderzoek starten naar de oorzaak van de brand. De brandweer heeft een kat uit de woning gered. Deze is weer veilig bij de bewoners.