Verdachte aangehouden voor ontvoering 6-jarig meisje in kofferbak auto

De politie heeft vorige week een onderzoek opgestart nadat een 6-jarig meisje korte tijd in een auto werd meegenomen vanaf de Maastrichtstraat in de wijk Groenewoud. Na getuigenoproepen in de media kwamen er diverse tips bij de politie binnen, maar met name de goede medewerking van inwoners uit de wijk heeft bijgedragen aan de aanhouding van de verdachte. Tijdens het buurtonderzoek werd de volledige medewerking verleend door de inwoners, en werden er ook beelden bij de politie aangeleverd. Op die beelden was o.a. de auto van de verdachte te zien.

De verdachte is vervolgens woensdag in zijn woning in Weert aangehouden. De politie gaat er op dit moment niet vanuit dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de ontvoering, en dat hij alleen handelde. Ook wordt er vanuit gegaan dat er daadwerkelijk een kortstondige ontvoering heeft plaatsgevonden en het meisje in de kofferbak van de auto is meegenomen. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de Rechter Commissaris.

Meer informatie wordt op dit moment niet gegeven.