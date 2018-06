Politie: Zet geen caravan of camper voor de deur

Caravan of camper inladen

Wijkagent Peter Hoffer uit Hoorn zegt daarover het volgende; ‘We zien vaak dat vakantiegangers een paar dagen voor vertrek hun camper of caravan al voor de deur zetten. Handig met inladen. Maar ook handig voor potentiele inbrekers. Die weten dan precies welke mensen er op vakantie gaan. Ondanks dat het lastig is; probeer de caravan of camper niet op de oprit of voor de deur te zetten. Is er geen andere optie? Probeer dan de tijd zo kort mogelijk te houden. Op deze manier vallen de vakantieplannen zo min mogelijk op.

Voorkom een inbraak

Niemand wil na een welverdiende vakantie thuiskomen en dan een grote ravage in huis aantreffen, aldus Hoffer. Met een aantal goede voorzorgen kan u de kans op woninginbraak sterk verkleinen, zegt de wijkagent. Wie z’n huis veilig achterlaat, gaat ontspannen op vakantie. Het kost misschien iets extra, maar als daarmee een inbraak wordt voorkomen, bespaart het nog veel meer tijd, ergernis en geld.

Tips tegen inbreken tijdens vakantie

Sluit ramen en deuren en doe ze op slot. Haal de sleutels er uit en berg ze op.

Zorg voor schemer-geschakelde verlichting bij de toegangsdeuren.

Installeer tijdschakelaars zodat ’s avonds licht aangaat in de woonkamer en elders in huis.

Laat gordijnen niet permanent dicht; haal planten niet weg van de vensterbank.

Vraag de buren om de post te verzamelen en de planten water te geven.

‘Twitter’ niet rond dat je op vakantie bent.

Laat in de achtertuin geen ladder of afvalcontainer staan als opstapje naar het balkon.

Berg kostbaarheden in een kluis op of geef deze in bewaring.

Maak van de woonkamer geen etalage met allerlei aantrekkelijke spullen in het zicht.

Laat in huis een kaartje achter met het telefoonnummer van een contactpersoon die de politie in geval van nood kan bellen.

Snoei struiken in de voortuin zodat vanaf de straat de voordeur en ramen goed zichtbaar blijven.

Doe altijd aangifte als er toch is ingebroken.

Sluit aan bij Burgernet

Tot slot adviseert wijkagent Peter Hoffer om u aan te sluiten bij Burgernet. Burgernet is een initiatief om gezamenlijk de veiligheid binnen de gemeente te verhogen. Burgernet is niet alleen bedoeld om criminaliteit tegen te gaan, maar wordt ook ingezet als er mensen worden vermist. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon, een SMS-bericht of een e-mail met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon/voertuig. Voor meer informatie en aanmelding: www.burgernet.nl.