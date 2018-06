Nieuw boek Middelkoop: niet de democratie maar de Deep State bepaalt alles

In zijn nieuwe boek: 'Patronen van bedrog. Niets is wat het lijkt.' schrijft Middelkoop dat in de meeste landen niet de democratisch gekozen leiders de dienst uitmaken, maar de Deep State, een 'onzichtbare en invloedrijke elite'.

Deze elite zou beslissen over oorlog en vrede. Tim Dollee is medeauteur van het boek. In Nieuwsweekend vertelde Willem Middelkoop afgelopen weekend al iets over de inhoud van het boek. Daarbij was ook politiek commentator Kees Boonman aanwezig. Middelkoop zegt nu op NPO Radio 1 over het boek: 'De Amerikaanse filmregisseur Oliver Stone zei het al: "Onthoud dat het tijdens de dertien oorlogen die we de afgelopen dertig jaar zijn begonnen niet ging om een leider, maar om een systeem. Soms met een republikeinse president, soms met een democratische. Noem het wat je wilt. Het is een systeem dat is blijven voortbestaan onder het mom van een rechtvaardige oorlog in naam van onze vlag die zo trots wappert."

Gas

Tijdens zijn onderzoek naar de financiële wereld stuitte Middelkoop, bekend geworden als marktcommentator bij RTL Z, naar eigen zeggen op 'rare verhalen' en 'complot praktijken'. Hij ontdekte dat het financiële systeem onderdeel was van een groter geopolitiek systeem. In het interview met NPO Radio 1 zegt hij: 'In de wereld van de olie en de energie gebeuren hele rare dingen." Als voorbeeld geeft hij dat wij in Nederland van het gas afstappen, terwijl de rest van de wereld juist overschakelt op gas omdat de oliereserves teruglopen. "Poetin wil ons nog tientallen jaren gas leveren, alleen de Deep State wil niet dat wij Poetin geld gaan sturen. Die maken ons bang: Pas op, Poetin gaat de gaskraan dichtdraaien! Maar Poetin heeft nog nooit de gaskraan dichtgedraaid naar West-Europa. En wat doet Poetin? Die kijkt niet meer naar het westen maar naar het oosten.'

Regime-change

Middelkoop zegt verder dat de Verenigde Staten volgens hem in Rusland alleen maar uit zijn op een regime-change, net zoals de Verenigde Staten dat ook in andere landen hebben bewerkstelligd. Naar de buitenwereld toont zo'n regime zijn allervriendelijkste gezicht. Middelkoop: 'Je ziet een Veiligheidsraad en een minister van Defensie die komt vertellen wat voor vreselijke biologische en andere wapens ze ergens hebben gevonden, maar hij vertelt nooit het echte verhaal. Het echte verhaal over Syrië is dat er een gasleiding moet worden aangelegd tussen Qatar en Europa. Syrië is altijd een oude Sovjet satellietstaat geweest. Het wordt verkocht als het brengen van democratie maar Amerika gebruikt ons via de NATO. Als je kijkt wat daar voor belangen achter zitten, dan zitten daar gasbelangen. Dan zitten daar Deep State-achtige belangen waar wij als Nederland vaak aan meewerken en dat vaak niet doorhebben.'

Verhaal niet nieuw

Middelkoop vertelt verder dat het verhaal in zijn boek niet nieuw is. Hij voegt alleen maar samen wat andere mensen al eens hebben gezegd. 'Wij verzamelen die snippers en maken daar en congruent verhaal van'.

Deep State ook in Nederland ?

Volgens Middelkoop kwam onlangs ook in Nederland de macht van de Deep State aan het licht en wel bij de afschaffing van de dividendbelasting. Men vroeg zich toen af wie heeft het eigenlijk in Nederland voor het zeggen:'multinationals als Shell en Unilever of de Nederlandse regering? Middelkoop in het interview met NPO: 'Er is niet één partij die dat in het partijprogramma heeft staan. En een van de belangrijkste maatregelen van het nieuwe kabinet is iets wat een aantal bedrijven heel goed uitkomt. Dat toont de macht van grote bedrijven op de achtergrond, die dat nooit in het openbaar zullen zeggen, maar die dat wel kunnen forceren.'

Boek

In het boek vertellen Willem Middelkoop en researcher Tim Dollee over de macht achter de Amerikaanse politiek, Niet de president in het Witte Huis, maar een elite uit het militair-industrieel complex blijkt al meer dan honderd jaar de feitelijke macht in handen te hebben. In de VS wordt deze internationaal opererende groep steeds vaker omschreven als The Deep State. Volgens opiniepeilingen gelooft de helft van de Amerikanen dat er inderdaad een Deep State-structuur bestaat. Het boek is inmiddels overal te koop.