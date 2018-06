Leraren IJburg geschorst wegens slordig nakijken eindexamens

In Amsterdam zijn twee havo-docentetn aan het IJburg College geschorst, omdat zij fouten antwoorden van examenleerlingen ten onrechte hebben goedgekeurd.

Hun contract wordt niet verlengd. Het gaat om een docent Nederlands en een docent Engels. Dat er foute antwoorden waren goedgekeurd, werd ontdekt door de tweede corrector op een andere school, die de examens had bekeken. Dit meldt AT5 donderdag.

Er is geen sprake van frouwde, maar directeur Richard Troost wil niet dat leraren te gemakkelijk met examencorrecties omgaan. Gevraagd naar de reden voor het goedkeuren van fouten, antwoordde een van de docenten: 'We waren moe, we hebben niet goed opgelet.'