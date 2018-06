Ambtenaar gemeente IJsselstein veroordeeld voor omkoping

In totaal heeft de man 18.510 euro aan steekpenningen ontvangen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een werkstraf van 60 uur.

Opdrachten

De ambtenaar had bij de gemeente een belangrijke positie bij het sluiten van overeenkomsten met leveranciers van diensten. De 57-jarige man heeft van leveranciers geld gevraagd. Van één leverancier heeft hij ook geld ontvangen in ruil voor opdrachten bij de gemeente. Hij heeft hiermee het vertrouwen in de objectiviteit van de overheid ernstig aangetast. Ook heeft hij het imago van de gemeente IJsselstein en van zijn directe collega’s geschaad.

Terugbetalen

Omkoping is een strafbaar feit waarbij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Vanwege de omstandigheden wijkt de rechtbank hiervan af. Het gaat om oudere feiten, de omkoping vond plaats tussen 2006 en 2009. Daarnaast is de man niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten en is hij zijn baan als ambtenaar kwijt. De man moet wel, naast het uitvoeren van de werkstraf, het verkregen bedrag terugbetalen aan de Staat.