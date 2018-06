Schennispleger valt vrouwen lastig

De dames fietsten tussen 21.00 uur en 22.00 uur in de buurt van de Hogelandseweg in Middelburg toen zij (verbaal) werden lastiggevallen door een man.

Er is een signalement bekend van de man. Het gaat om een blanke man met een kaal hoofd. Hij is ongeveer 30 jaar oud en droeg een donker gekleurd trainingspak. Onder het trainingspak droeg hij een wit shirt en witte sportschoenen. Hij sprak Nederlands zonder accent. De man passeerde één van de vrouwen in een witte bestelauto. Zij trof de man even verderop op een bankje waar hij zichzelf bevredigde op het moment dat de vrouw langs fietste.

Omdat zich in de afgelopen dagen twee vrouwen afzonderlijk bij de politie meldden zou het zomaar kunnen dat deze man nog meer vrouwen of meisjes heeft lastiggevallen. Mocht dat bij u het geval zijn dan vraagt de politie u contact op te nemen via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006).