Zeven aanhoudingen in verband met onderzoek naar diefstal 45 km-wagentjes

In verband met het onderzoek naar de diefstal van 45 km-wagentjes heeft de politie in Amsterdam zeven mensen aangehouden.

De politie vond verspreid over meerdere plekken in Amsterdam 18 gestolen wagentjes terug. Zowel dieven als kopers van de kleiene wagentjes zijn aangehouden. Dit meld de NOS donderdag.

Het onderzoek naar de dieven van deze 45 km-wagentjes begon al begin van het jaar. Toen werd er al meerdere keren aangifte gedaan van verdwenen wagentjes. Voor de gedupeerde ouderen was het verdwijenn van de wagentjes heel vervelend omdat zij zeer afhankelijk van de autootjes zijn en zonder deze noodgedwongen thuis moeten blijven.

In deze zaak kwamen rechercheurs zeven Amsterdammers tussen 17 en 62 jaar op het spoor. De politie in Amsterdam is intussen druk bezig om alle gevonden 45-kilometerwagens terug te brengen bij de eigenaren.