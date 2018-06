Kosten ICT-project NVWA miljoenen hoger dan begroot

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de kosten 59 miljoen hoger uitvallen dan begroot. Ook gaat het project twee jaar langer duren dan van te voren gepland was. Dit melden meerdere media donderdag. Bij aanvang van de vernieuwing werd uitgegaan van een kostenpost van 36 miljoen euro. De minister schrijft dat de kosten nu op 95 miljoen uitkomen. Ze vindt dat een forse overschrijding. Schouten meldde dat er ook nog 'organisatorische risico's ' bok de NVWA zijn ter hoogte van 22 miljoen euro. 'Er is veel te optimistisch beraamd', zegt Schouten. Ze is 'verbijsterd' over de bedragen.

UItlopen project

De kostenstijging zit hem vooral in het feit dat het project zo uitloopt. Volgens RTLZ moet hierdoor bestaande ICT langer in stand worden gehouden en zijn de ontwikkelaars langer aan het werk.