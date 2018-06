Politie houdt jongen aan voor ernstig zedenmisdrijf

De politie hield op woensdagochtend 13 juni een 17-jarige jongen uit Almelo aan op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig zedenmisdrijf in de nacht van 29 op 30 mei. Het incident vond plaats in de omgeving van de Kolthofsingel.

Na het incident meldde het 48-jarige slachtoffer zich bij de politie. De recherche startte direct een onderzoek. Dit betekende dat er uitgebreid sporenonderzoek werd gedaan op en rondom de plaats van het misdrijf. In de omgeving werd met een speciale speurhond gezocht naar sporen. Ook werd de hulp van publiek ingeroepen.

In het onderzoek kwam de 17-jarige naar voren als verdachte. Hij werd woensdagochtend op zijn woonadres aangehouden en is ingesloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het zedenmisdrijf. Vrijdag 15 juni wordt hij voorgeleid bij de Rechter-Commissaris. De politie zocht ook nog een tweede betrokkene. Van deze man is de identiteit bekend. Hij wordt op dit moment niet verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf.