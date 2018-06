Twee nepvuurwapens van straat in Rotterdam dankzij alerte getuigen

Metro Spijkenisse-Hoogvliet

In Spijkenisse zag een voormalig politiemedewerker aan het eind van de middag vier jongens lopen. In een oogwenk zag hij ook een vuurwapen. Oude liefde roest niet en direct belde hij de politie. De jongens stapten in de metro richting Hoogvliet. Medewerkers van cameratoezicht zagen het viertal uitstappen op station Hoogvliet en verloren het viertal geen moment meer uit het oog. Zij zagen de jongens terugkeren naar de metro op het moment dat gealarmeerde agenten er aan kwamen. De metro ging echter niet meer voor of achteruit, omdat deze op last van de politie tijdelijk was stilgelegd. Agenten controleerden de vier jongens en troffen inderdaad een vuurwapen aan. Een 16 en 17-jarige jongen uit Rotterdam zijn aangehouden en overgebracht naar bureau. Zij worden verhoord. Het vuurwapen is in beslag genomen en bleek na onderzoek nep te zijn.

Zuiderpark

In het Zuiderpark alarmeerde een vrouw de politie aan het begin van de avond nadat zij drie jongens met een vuurwapen zag en het geluid hoorde alsof het vuurwapen werd doorgeladen. Opnieuw gingen agenten er meteen met spoed op af. Ook hier bleek het om een nepvuurwapen te gaan. De drie jongens uit Rotterdam (13, 15 en 16 jaar) zijn aangehouden.



Nepvuurwapens: levensgevaarlijk

'Een levensgevaarlijke situatie” zegt een van de agenten die als eerste aankwam in het Zuiderpark. “Vaak is een nepvuurwapen nauwelijks te onderscheiden van een echt vuurwapen. Zeker niet als ik in een split second moet beslissen of ik in moet grijpen of niet.'Precies de reden waarom afgelopen maandag de landelijke politiecampagne is gestart om jongeren en ouders te waarschuwen voor het gebruik van nepvuurwapens op straat.