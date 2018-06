Man gewond bij schietincident Venlo

De politie stelt een onderzoek in naar een schietincident in een woning aan de Van Speyckstraat op donderdagavond.

Een 32-jarige man uit Venlo is daarbij gewond geraakt en belde vrijdagmorgen rond 1.30 uur met de politie. Hij was aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling.

De politie doet onderzoek in en rond de woning en verzamelt informatie over de aanleiding en toedracht. Daarnaast is zij op zoek naar de schutter. Voor het onderzoek wil de politie graag in contact komen met mensen die camerabeelden of meer informatie hebben. Zij kunnen dit doorgeven via telefoonnummer 0900-8844.