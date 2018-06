Energietarieven omhoog vanaf juli

In navolging van de stijgende vaste tarieven voor gas en stroom, zullen ook de variabele energieprijzen van veel leveranciers per 1 juli stijgen.

De prijsstijging is het gevolg van hogere inkoopprijzen op de energiemarkt, die met name gecorreleerd zijn aan de stijgende olieprijzen. Hierdoor betalen huishoudens tot € 64,- per jaar meer voor hun energie. Dat berekende onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise. De variabele energietarieven, ook wel slaperstarieven genoemd, veranderen elk half jaar. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een energiecontract met variabele energietarieven.

Verschillen tussen leveranciers groot

Het gaat om een stijging die kan oplopen tot € 64,- per gezinshuishouden, berekend op basis van een jaarverbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas. “De stijging verschilt enorm per leverancier,” vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Bij Eneco is een huishouden € 64,- meer kwijt per jaar, bij Nuon € 32,- en bij Essent blijven de tarieven gelijk.” Op Pricewise.nl is de prijsstijging per energieleverancier te zien.

Stijging vaste tarieven

De afgelopen maanden stegen de (instap)tarieven voor vaste contracten bij vrijwel alle energieleveranciers. Uit onderzoek van Pricewise is gebleken dat in de maanden januari tot en met april de vaste energieprijzen redelijk stabiel waren, maar dat er vanaf april een stijging is ingezet die steeds verder oploopt. De variabele tarieven van zowel stroom als gas volgen deze trend nu. Deze tarieven rekenen de leveranciers standaard als een contract verlengt. Over het algemeen zijn klanten hiermee duurder uit. Energie vergelijken kan een besparing tot € 400,- opleveren, meldde de ACM vorige week nog. “Dat geldt vooral voor mensen die van variabel naar vast gaan,” voegt De Kok toe.

Oorzaken

Volgens De Kok zijn er meerdere oorzaken voor de stijgende energietarieven. “De afgelopen maanden zijn de handelsprijzen voor kolen en gas gestegen. Dat heeft onder andere politiek-economische oorzaken, zij het direct of indirect. Zoals de ‘afgeknepen’ gaswinning in Groningen, waardoor Nederland meer moet gaan importeren. Maar ook Donald Trump die de deal met Iran vaarwel zegt en de politieke onrust in Venezuela. Dit zorgt allemaal voor onrust op de markt, en heeft bijvoorbeeld ook de hogere olie- en tevens benzineprijs als gevolg. Dat merken we als consument ook aan de pomp.”

Verwachting komende jaren

Of de prijzen omhoog blijven gaan, is nog niet te zeggen. “Het is altijd afwachten,” vertelt De Kok. “De energieprijs wordt nog altijd voor een deel bepaald door de olieprijs. Als de OPEC-landen bijvoorbeeld besluiten om de olieproductie te verhogen, kan dat de prijzen en termijnmarkten juist weer omlaagbrengen, zoals we de afgelopen dagen zagen.”



Investeren in duurzaam rendabeler

Hogere energieprijzen kunnen ook een voordeel hebben. Het wordt namelijk alsmaar aantrekkelijker om zelf te investeren in duurzame energie. “Door de hogere prijzen voor stroom en gas, in combinatie met verbeterde technologie, verdienen mensen hun warmtepomp of zonnepanelen eerder terug. Die investering is zeker de moeite waard, helemaal als energie in de toekomst steeds duurder wordt. Het meest lonend is goed isoleren,” aldus De Kok.