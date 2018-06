Weer arrestaties in verband met financieren terrorisme

Het geld was bestemd voor drie broers van de mannen. De 40-jarige verdachte vrouw is de ex-partner van een van de drie mannen. De twee broers van 35 en 36 jaar oud worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam.

IS

Twee van de drie broers zijn vermoedelijk naar het Midden-Oosten vertrokken om zich daar aan te sluiten bij terreurorganisatie IS. Zij bevinden zich of in Syrië of in Irak. De derde broer kwam in 2016 terug naar Nederland. Hij is inmiddels door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie en zit vast. Dit meldt onder meer de NOS vrijdag.

Er zijn door de verdachten waarschijnlijk enkele duizenden euro's gestuurd naar de jihadgangers, die op de nationale sanctielijst terrorisme stonden. De woningen van de verdachen zijn doorzocht, waarbij in Utrecht een vuurwapen en munitie werd gevonden.