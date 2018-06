Verwarde man aangehouden na chaos op A1

Al slingerend maakte hij gebruik van alle rijstroken van de A1 en raakte daarbij meerdere malen aan beide zijden de vangrail.

Het overige verkeer werd door de capriolen van de man flink afgeremd, waardoor er file ontstond. De man nam vervolgens de afslag naar een tankstation, waar hij uit zijn auto sprong en luid schreeuwend het tankstation binnenrende. Toen agenten bij het tankstation kwamen, bleek dat de man nog werd gezocht voor een diefstal in Deventer. Om aan zijn aanhouding te ontkomen stak hij de A1 over, maar werd hij in de middenberm alsnog aangehouden. Diverse media melden dat de verdachte een verwarde man is, echter de oorzaak van het rijgedrag van de man wordt nog onderzocht.