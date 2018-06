Vader eist ton schadevergoeding van moeder overleden Sharleyne (8)

De 8-jarige Sharleyne overleed in juni 2015 na een van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen. De advoaat van de vader heeft vrijdag de schadeclaim tegen de moeder toegelicht, wat leidde tot hoogoplopende emoties bij moeder Hélène J. Volgens de advocaat Sébas Diekstra heeft de gruwelijke dood vna Sharleyne geleid tot een posttraumatische stressstoornis bij haar vader. Hélène J., de moeder van Sharleyne, staat momenteel terecht op verdenking van moord dan wel doodslag op haar dochtertje. De moeder ontkent schuldig te zijn aan de dood van haar dochter. De zaak werd in eerste instantie door het Openbaar Ministerie geseponeerd, maa de vader, Victor Remouchamps, wist vorig jaar via een klachtprocedure alsnog strafvervolging van de vrouw te bewerkstelligen. Dit melden meerdere media vrijdag.

Kritische vragen aan vader Sharleyne

Remouchamps en de Hélène J. waren al uit elkaar toen het kind overleed. Remouchamps is niet de biologische vader van het kind. De rechtbank stelde naar aanleiding van de vordering enkele kritische vragen aan de man, onder meer over het feit dat hij in een juridische procedure heeft ontkend dat Sharleyne zijn dochter is. Ook citeerde de rechtbank uit een e-mail van Remouchamps aan Bureau Jeugdzorg, waarin hij schrijft dat Sharleyne zijn leven ontwricht. Hij dreigt dat het kind in de weekends niet meer bij hem mag komen. De moeder van Sharleynen moest de rechtszaal tijdelijk verlaten omdat de emoties haar te veel werden.