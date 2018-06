Man ernstig gewond bij eenzijdig ongeval

Omstreeks 04.35 uur kreeg de politie melding van het ongeval. Een voorbijganger had een auto achter de vangrail zien liggen. Ter plaatse trof de politie de totaal vernielde auto. In het wrak zat het slachtoffer bekneld. De brandweer kon de man uit de auto krijgen. Hij bleek ernstig letsel te hebben opgelopen aan hoofd en benen. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Vermoedelijk reed de man in een personenauto over de A5. Hier is hij door onbekende oorzaak in de berm terecht gekomen en in botsing gekomen met de vangrail. Nadat hij tegen een paal was gebotst kwam de auto op zijn kop in de berm achter de vangrail terecht. Het is onduidelijk hoe laat het ongeval heeft plaatsgevonden. De man was om 02.30 uur vanaf zijn werk weggereden.