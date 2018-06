Onderzoek naar explosie bij woning in Vught

De recherche is een onderzoek begonnen naar een explosie die vrijdagochtend plaatsvond bij een woning aan de Sint Elisabethstraat in Vught.

Even na 3.00 uur werd een harde knal gehoord in de buurt en bleek de voorruit van de woning eruit te liggen. De bewoner van het huis was op dat moment thuis, maar raakte niet gewond. Onderzoek heeft uitgewezen dat er vermoedelijke sprake is geweest van zwaar vuurwerk dat de schade heeft veroorzaakt.



De recherche onderzoekt de achtergronden van de explosie en spreekt onder meer met de bewoner en met mensen uit de buurt.