Onderzoek naar lek bij sollicitatie nieuwe burgemeester Amsterdam

De Telegraaf heeft informatie in handen gekregen die vertrouwelijk hoort te blijven. De krant schreef over de procedure van de commissie en hoe deze overlegt. Het lekken van dergelijke informatie is strafbaar met een boete of een werkstraf.

De politie heeft met alle twaalf leden van de commissie gesproken. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er gaat gebeuren. Wanneer er sprake is van een strafbaar feit, zal de Rijksrecherche een vervolgonderzoek doen.