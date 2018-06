Motorrijder overleden na aanrijding met vuilnisauto

De vuilnisauto kwam uit de richting van Abcoude, reed over de Tafelbergweg en sloeg linksaf naar de Foodstrip. De motorrijder kwam uit de tegenovergestelde richting en raakte het achterste gedeelte van de rechter zijkant van de vuilnisauto.

Hierbij raakte de motorrijder in eerste instantie zwaar gewond en zijn motor zwaar beschadigd. De gewonde was in eerste instantie een beetje aanspreekbaar maar viel daarna weg en moest gereanimeerd worden, helaas is hij later overleden. VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) heeft op de locatie sporenonderzoek gedaan en het TOEV (Team Onderzoek Ernstige Verkeersongevallen) heeft de zaak in behandeling.