TBS'er verdacht van geweldpleging

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen aangehouden op verdenking van een ernstige geweldpleging in Nijmegen. Op de Malvert 52e straat werd een vrouw door een man bedreigd, de man heeft geweld tegen haar gepleegd en ze is tegen haar zin vastgehouden in een auto. De man vluchtte uiteindelijk, maar de gewaarschuwde politie traceerde hem korte tijd later.