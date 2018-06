Gezin Schiedam opgeschrikt door kogels en granaat

Een gezin aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam kreeg donderdagnacht de schrik van z’n leven toen het rond 01.30 uur wakker werd van een harde knal. Er bleek op hun woning te zijn geschoten. De politie die direct ter plaatse kwam, vond ook een handgranaat op het balkon. De politie tast nog in het duister over het motief

In de nacht van donderdag op vrijdag belden de geschrokken bewoners de politie dat ze waren gewekt door een knal en hadden ontdekt dat er vermoedelijk kogelgaten in het woon- en slaapkamerraam zaten. Agenten gingen er direct op af, spraken met het gezin en onderzochten de woning op mogelijke sporen. Op het balkon vonden zij toen een vermoedelijke granaat. Om te achterhalen of het om een echt explosief ging, kwam het Explosieven Opruimingscommando van de Koninklijke Landmacht naar Schiedam om het projectiel nader te onderzoeken en op een veilige manier naar het NFI te brengen voor nader onderzoek. Vannacht werd verder uitgebreid sporenonderzoek gedaan in en rond de woning, onder andere met een speurhond. Daarnaast is er vandaag een mobiele camera unit geplaatst.