Aanhouding verdachte kindersekstoerisme Nepal leidt tot onderzoek in Nederland

Op last van de officier van justitie van het Landelijk Parket heeft het speciale politieteam Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme (TBKK Noord) vrijdag in Friesland een huis doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen.

De zoeking vond plaats naar aanleiding van de aanhouding van een 66 jarige Nederlandse man in Nepal op verdenking van misbruik van een minderjarige. De aanhouding was donderdag.

In Nederland onderzoekt het TBKK Noord of hij meer slachtoffers heeft gemaakt en of hij ook kinderpornografisch materiaal heeft gemaakt of verspreid.

De bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme is een van de prioriteiten van politie en OM in Nederland. Bij het Landelijk Parket zijn enkele officieren gespecialiseerd in de bestrijding van kindersekstoerisme. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de autoriteiten in landen die veel te lijden hebben onder dergelijke kindermisbruikers. Ook wordt samengewerkt met een organisatie als Terre des Hommes die weer samenwerkt met lokale hulpverleningsinstellingen.