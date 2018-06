Mogelijke Syriëganger aangehouden op Schiphol

Na aankomst op Schiphol is woensdag een 30-jarige man aangehouden die vermoedelijk terugkeerde vanuit het strijdgebied in Syrië.

Hij wordt verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie.

De man is opgevangen door de Koninklijke Marechaussee en overgedragen aan rechercheurs van de Landelijke Eenheid. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die hem voor twee weken in bewaring stelde.

De man is vermoedelijk in de zomer van 2013 vanuit Amsterdam uitgereisd naar het strijdgebied in Syrië. Hij zou daar betrokken zijn bij de gewelddadige jihadistische strijd. Vorige maand meldde hij zich bij de Nederlandse ambassade in Ankara.