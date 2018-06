Aanhouding in Amsterdam in Deens onderzoek naar drugstransporten

Deens onderzoek

De aanhouding vond plaats in een lopend Deens onderzoek. De Denen hebben Nederland gevraagd via een Europees Arrestatiebevel en een rechtshulpverzoek assistentie te verlenen bij aanhouding van de man, het verrichten van doorzoeking en inbeslagneming en hulp bij overlevering aan Denemarken.

Ook in Nederland loopt een (witwas)onderzoek.

Drie vuurwapens en bijna 1.4 miljoen euro

Bij doorzoeking van de woning in Amsterdam waar de man verbleef toen hij werd aangehouden en twee andere locaties in de hoofdstad, zijn diverse goederen in beslag genomen. Zo legde de politie beslag op buitenlandse valuta, in totaal naar de huidige koers: 12.712 euro. Het overig aangetroffen geldbedrag dat in beslag genomen is, bedraagt bijna 1.400.000 euro in verschillende coupures.

Ook zijn drie vuurwapens aangetroffen en ingenomen, evenals geldtelmachines, diverse gegevensdragers, seal apparatuur, vacuümmeerapparaat, stempels voor hasjblokken, zes zakken hennep en administratie.