Nog een schietbaan politie dicht voor onderzoek

De veiligheid van drie schietbanen van de politie is onlangs tegen het licht gehouden. Onderzoek op de schietbanen en maatregelen hebben ertoe geleid dat de veiligheid en gezondheid op de schietbanen van Kerkrade en Sevenum zeker zijn gesteld. De schietbaan van Den Bosch wordt nog onderzocht. Tot de resultaten bekend zijn, is deze baan buiten gebruik.

De veiligheid en gezondheid van agenten heeft de absolute prioriteit van de korpsleiding bij alle besluiten rondom de schietbanen. Op die aspecten zijn drie schietbanen in het zuiden van het land nu weer onderzocht. Bij de baan in Den Bosch loopt het onderzoek nog. Tot de resultaten bekend zijn, is deze baan gesloten.

Kogelterugslag

De schietbaan van Kerkrade is sinds dit jaar bij de politie in onderhoud. Hier zijn maatregelen getroffen waardoor de baan op 18 juni weer veilig in gebruik kan worden genomen.

Over de schietbaan in Sevenum is even onduidelijkheid geweest. Deze bestaat uit drie schietbanen. Op een van de velden heeft op 16 mei een kogelterugslag plaatsgevonden. Hierbij is gelukkig niemand gewond geraakt. Op een andere schietbaan werd een projectiel aangetroffen. Uit voorzorg is toen de gehele locatie tijdelijk gesloten geweest.

Na het nodige onderhoud en controle zijn twee van de drie schietbanen geschikt bevonden en weer in gebruik. De derde schietbaan volgt zo spoedig mogelijk.