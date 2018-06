Veroordelingen voor geweld bij Turks consulaat in Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag 5 mannen veroordeeld voor hun aandeel in de ongeregeldheden die in maart 2017 ontstonden rond het Turkse consulaat in Rotterdam.

Ongeregeldheden

Naar aanleiding van berichten in de media dat de Turkse minister voor Familiezaken een toespraak zou houden bij het consulaat verzamelde zich daar een grote menigte. Toen in de nacht bleek dat de toespraak was afgelast sloeg de gemoedelijke sfeer om. In de omgeving van het consulaat braken ongeregeldheden uit. Mensen binnen de menigte hebben van alles naar de politie en politievoertuigen gegooid. Onder andere stenen en dranghekken. De politie moest tot diep in de nacht optreden om de orde te herstellen.

Open geweld en poging zware mishandeling

Alle vijf mannen, een van hen was minderjarig, hebben bijgedragen aan het geweld en zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Een van de meerderjarige verdachten is daarnaast ook veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling omdat hij een ME’er, die was gevallen, keihard tegen zijn hoofd heeft getrapt.

De kracht van die trap was zodanig dat de helm van de ME’er, die met een kinbandje vastzat, de lucht in vloog. Aan deze verdachte is een taakstraf van 180 uur opgelegd. Hij moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van € 400 betalen. De drie andere volwassen verdachten hebben ieder een taakstraf van 120 uur gekregen. De minderjarige verdachte is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur.

Vrijspraak

Een tweede minderjarige verdachte is vrijgesproken. Hoewel op de camerabeelden te zien is dat hij iets gooit is niet duidelijk geworden wat dat voorwerp was. Op het moment dat hij iets gooide was het in zijn buurt rustig. Er kan niet worden vastgesteld dat hij het voorwerp in de richting van de politie of iemand anders heeft gegooid.