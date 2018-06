A35 en A1 dicht na ongeluken met vrachtauto's

De A35 bij Borne is vrijdagavond afgesloten na een ongeluk. Op de rijbaan richting Enschede botsten rond 18.15 uur twee trucks op elkaar. Een vrachtauto is daarbij gekanteld. De ravage is groot zo meldt de VID.

Doorgaand verkeer vanuit Almelo richting de Duitse grens doet er goed aan de A35 voorlopig te mijden. Voor het verkeer dat ingesloten staat direct achter het ongeluk zoeken we zo snel mogelijk een oplossing. Eerst moet de hulpverlening zijn werk doen.

Lekkende tankwagen

In de staart van de file is op de A1 nabij Rijssen een ongeval geweest waarbij ook 2 vrachtwagens betrokken zijn. Een van deze wagens is een tankwagen gevuld met palmolie en lekt. De A1 is richting knooppunt Azelo afgesloten.