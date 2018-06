Verdachte bommelding Den Bosch vrijgelaten

De man die donderdagavond werd aangehouden, nadat hij in een trein gezegd zou hebben dat hij een bom bij zich had, wordt op korte termijn in vrijheid gesteld. Er wordt nog bekeken of de man zich voor de rechter moet verantwoorden. De man is in verwarde toestand en wordt daarom gedwongen opgenomen in het zorgkader.