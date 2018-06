Dode na schietincident Sandelingplein Rotterdam

Een man is vrijdagmiddag overleden als gevolg van een schietincident op het Sandelingplein in Rotterdam.

De politie vond de man gewond in een woning. Reanimatie mocht helaas niet meer baten. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen.

Even voor vijf uur ‘s middags kreeg de politiemeldkamer meldingen over schoten in een woning aan het Sandelingplein. In de woning lag een gewonde man, van wie de identiteit tot nog toe onbekend is. De politie trof verder niemand in de woning.

Verdachten

Een getuigen meldde dat twee mannen uit of voorbij de portiek rennen vlak na het schietincident. Of zij daadwerkelijk met het schietincident te maken hebben, is nog onbekend. Om dit te onderzoeken zijn verschillende eenheden wel in de omgeving op zoek geweest naar deze mannen. Zij hebben de mannen niet meer gevonden.