Dode man aangetroffen bij productielocatie synthetische drugs

Bij een garagebox aan de Bleekvelden in Geldrop is zaterdagmorgen rond 5.00 uur een dode man op straat gevonden.

In de garagebox werden chemicaliën en zuren aangetroffen die gebruikt worden bij het productieproces van synthetische drugs. Het slachtoffer is een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie kreeg om 4.50 uur een melding van een bezorgde krantenbezorger die de man op straat zag liggen. Toen agenten ter plaatse kwamen, constateerden zij dat de man overleden was. Op enkele meters afstand stond een garagebox van een bedrijfsverzamelgebouw open en toen de collega’s daar een kijkje namen troffen zij zaken aan die ze direct in verband brachten met een mogelijke productielocatie van synthetische drugs.

Onderzoek

Door de politie werd de omgeving van de garagebox afgezet en de recherche startte een onderzoek. Daaruit bleek dat de man zeer waarschijnlijk in de garagebox met de chemicaliën aan het werk is geweest en dat daarbij iets mis is gegaan. De man is onwel geworden, wist nog naar buiten te komen, maar is op straat overleden. Er wordt nog verder onderzoek verricht om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. In de garagebox werden sporen aangetroffen, zoals een slaapplek, die erop wijzen dat de man al zeker enkele weken in de garagebox verbleef.

LFO

Na het sporenonderzoek zijn agenten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) aan de slag gegaan. Zij inventariseren de aangetroffen chemicaliën te registreren en zorgen uiteindelijk voor het veilig afvoeren daarvan. Er wordt nog verder onderzoek verricht naar de achtergronden van dit incident.