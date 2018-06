Man (72) omgekomen bij schietincident met jagers in Vriezenveen

De politie is een onderzoek gestart na een schietincident op de Paterswal in Vriezenveen op zaterdag 16 juni. Daarbij kwam een 72-jarige inwoner van Vriezenveen om het leven.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurt, de politie houdt alle opties open.

Omstreeks 6.00 uur kreeg de politie een melding dat er een schietincident met twee jagers was geweest, waarbij iemand zwaar gewond was geraakt. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, helaas mocht dit niet meer baten.

Omdat onduidelijk is wat de toedracht van het incident is, startte de recherche een onderzoek. Dit moet uitwijzen of er bijvoorbeeld sprake is van een noodlottig ongeval of van een misdrijf. Er wordt sporenonderzoek ter plaatse gedaan. Een 46-man uit Vriezenveen die bij het incident aanwezig was, is meegenomen naar het bureau. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.