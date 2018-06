Brandweer herdenkt omgekomen brandweerlieden

Zaterdagmiddag om 13.00 herdacht de brandweer in Boxtel omgekomen brandweerlieden tijdens diensttijd.

Dit deed min door een ereteken van water te maken voor de kazerne. Dit een jaarlijks terugkerende herdenking welke altijd op de 3e zondag in juni plaatsvind op vele brandweerkazernes in het land. Ook bij het monument in Arnhem wordt een landelijke herdenking gehouden.