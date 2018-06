Drie gewonden, waaronder brandweerman, bij brand in garagebedrijf in Rotterdam

Bij een brand in een garagebedrijf in Rotterdam zijn zaterdagmiddag drie mensen, waaronder een brandweerman, gewond geraakt.

De brand in het bedrijf brak uit rond 12.00 uur aan de Vlambloem. Een extra peloton brandweer uit Haaglanden kwam ter versterking. In totaal twaalf blusvoertuigen werden ingezet om uitbreiding te voorkomen.

De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De rookontwikkeling was groot ten tijde van de brand. Er is volgens de brandweer geen asbest vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. De gewond geraakte brandweerman heeft na controle zijn dienst weer kunnen hervatten. Over de andere twee gewonden is weinig bekend.