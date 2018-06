Politie schiet man neer in Amsterdam

Dat gebeurde op de Zeeburgerdijk. De politie kreeg even na 19.00 uur een melding binnen over een woninginbraak. Volgens de melder had de inbreker een vuurwapen bij zich. Toen agenten iemand zagen die aan dat signalement voldeed probeerden ze hem op de Zeeburgerdijk aan te houden. Daarbij heeft een agent schoten gelost en is de verdachte gewond geraakt, zo meldt NH Nieuws.

Over de verwondingen van de neergeschoten verdachte is nog niets bekend. Twee ambulances en een traumahelikopter zijn ter plaats. Over de toedracht van het incident is nog weinig bekend.