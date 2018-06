Zakkenrollers op Pinkpop terrein gepakt met 53 gestolen smartphones

De politie is een onderzoek gestart en heeft de telefoons in beslag genomen. Zij is druk doende de rechtmatige eigenaren te achterhalen en zal vervolgens met de betrokkenen contact opnemen. De politie roept Pinkpopbezoekers, waarvan hun mobiele telefoon is gestolen, op om hiervan aangifte te doen. De twee verdachten zijn in verzekering gesteld en zitten nog vast.