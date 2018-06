Ongeval met dodelijke afloop in Hedel

Zaterdagavond rond 21.00 uur botste een automobilist op de Achterdijk in Hedel tegen een boom, waarna het voertuig in de droge greppel terecht kwam.

De man was zwaar gewond en de hulpdiensten konden hem helaas niet meer redden. Het slachtoffer is een 44 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet onderzoek naar de toedracht.