GroenLinks en PvdA willen na Provinciale Statenverkiezingen samenwerken met het kabinet

Dat lieten beide partijleiders Klaver en Asscher zaterdagmiddag weten op bijeenkomsten van hun partijen. Uiteraard hebben beide partijen hun voorwaarden. Zo wil de PvdA dat het eigen risico in de zorg omlaag gaat, dat er niet wordt bezuinigd op de huurtoeslag en dat arbeidsgehandicapten niet onder het minimloon gaan vallen. Jesse Klaver van GroenLinks wil pas mee gaan doen als de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU het regeerakkoord openbreken. Klaver vindt in ieder geval dat dat de btw-verhoging van tafel moet en dat het afschaffen van de dividendbelasting komt te vervallen. De regeringspartijen hebben momenteel een krappe meerderheid in de Eerste Kamer van 38 zetels. In de peilingen staan de partijen op verlies. De statenverkiezingen zijn volgend voorjaar. De Provinciale Staten kiezen daarna de leden van de Eerste Kamer. Dit melden meerdere media.

Asscher

Asscher noemde de VVD tijdens zijn speech een volgevreten machtspartij. Het was een reactie op de wens van de liberalen om de bijstandsuitkering te verlagen. Maar Asscher heeft zelf ook boter op zijn hoofd. Tijdens het congres zei hij dat één van de minpunten van dit kabinet is dat het ‘t raadgevend referendum heeft afgeschaft. Asscher is waarschijnlijk vergeten dat zijn eigen partijleden eerder aandrongen op afschaffing van het referendum. De PvdA-leden kwamen daarmee nadat de kiezer 'tegen' had gestemd bij het Oekraïnereferendum. De opmerking van Asscher leidde tot woede bij oppositiepolitici die het referendum wel verdedigden. Bijvoorbeeld bij PVV-Kamerlid Martin Bosma. Hij schreef op Twitter: 'De PvdA sloopte het bindend referendum. Steen voor steen. Huichelaars. Leugenaars.' Dit meldt de De Dagelijkse Standaard.