Ambulance crahst op A4

In de nacht van zaterdag op zondag is op de A4 een ambualance van de Amsterdamse ambulancedienst ter hoogte van knooppunt Badhoevedorp tijdens het rijden gekanteld en zwaar beschadigd geraakt.

Er raakte niemand gewond. De betrokken medewerkers zijn met de schrik vrijgekomen. Dit meldt de Officier van Dienst van Rijkswaterstaat Rogier op Twitter. Rond 02.15 uur laat hij weten dat de ambulance weer rechtop staat en dat de berger hem gaat afvoeren en dat 'de rommel met hulp van de politie wordt opgeruimd'. Het is niet bekend of de ambulance onderweg was naar een melding.

Bekeuringen

Tijdens de afhandeling van het ongeval werden enkele rijstroken afgelsoten met rode kruizen op matrixborden boven de weg. De politie heeft 12 bekeuringen uitgedeeld voor het negeren van de borden.