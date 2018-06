Man (23) in kritieke toestand na steekincident, politie houdt zes verdachten aan

Omstreeks 00.16 uur kwam bij de politiemeldkamer de melding binnen dat er op de Keizerstraat iemand neergestoken zou zijn. Agenten troffen op de Keizerstraat de zwaargewonde Hagenaar die, omgeven door vrienden op een bankje zat. De agenten namen de zorg voor het slachtoffer over van zijn vrienden, in afwachting van ambulancepersoneel en artsen van een mobiel medisch team dat met de traumaheli ter plaatse kwam. Op aanwijzing van getuigen trof een andere politie-eenheid de verdachten, volgens de getuigen een gezin, aan in de omgeving. Zij werden aangehouden en ingesloten op het politiebureau. De verdachten zijn afkomstig uit Enschede en 47, 49, 14 en 19 jaar oud. De politie bevestigt dat de vier aangehouden personen uit hetzelfde gezin uit Enschede komen. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en verblijft daar in kritieke toestand.



Toen later bleek dat twee vrienden van het slachtoffer ook als verdachten moesten worden aangemerkt, werden ook zij aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak en de rol van elk van de aangehouden verdachten daarin.