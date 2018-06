700 deelnemers bij eerste editie Mars voor de Sluiting van Slachthuizen in Amsterdam

Op zaterdag 16 juni was de eerste editie van de mars voor sluiting van alle slachthuizen in Amsterdam.

De mars maakt onderdeel uit van een jaarlijkse terugkerende mars die internationaal gehouden worden in o.a. Brussel en Parijs. Het doel van de mars was het aan de kaak stellen van de uitbuiting van dieren en de wreedheden die ze dagelijks moeten ondergaan voor vlees, zuivel en eieren om daarna te eindigen in de slachthuizen. Tijdens de mars waren activisten zoveel mogelijk in het rood gekleed en hield men een indrukwekkende die-in op het Rembrandtplein en het Leidseplein ter nagedachtenis van de miljarden slachtoffers van de vee-industrie wereldwijd. 700 deelnemers deden deze eerste editie in Amsterdam mee. Dierenrechtenorganisatie Bite Back zal de mars volgend jaar wederom organiseren.

In Nederland worden dagelijks alleen al anderhalf miljoen dieren in hun jonge leeftijd gedood in de slachthuizen en jaarlijks worden ook nog zo'n 4 miljard vissen gevangen en gedood. “Wij eisen de afschaffing van de veehouderij, de visvangst en de slachthuizen omdat de consumptie van dierlijke producten geen noodzaak is en omdat gevoelige dieren niet mishandeld of onnodig gedood mogen worden. Laten we samen evolueren naar het einde van de uitbuiting van de dieren en laten we een einde maken aan dit nodeloze geweld tegen levende wezens,” aldus Alex Romijn, woordvoerder van dierenrechtenorganisatie Bite Back.

Dierlijke producten zijn niet noodzakelijk voor onze gezondheid: de grootste vereniging van voedingsdeskundigen ter wereld, de Academy of Nutrition and Dietetics (meer dan 100.000 professionele gezondheidsdeskundigen) heeft reeds verklaard dat vegetarische voeding (veganisme inbegrepen), indien evenwichtig, goed is voor de gezondheid, geschikt is op nutritioneel vlak voor alle leeftijden en gunstig voor de preventie en behandeling van bepaalde ziektes.

Naast het dierenleed drukt de drang naar dierlijke producten enorm op de maatschappij. Zowel het Planbureau voor de Leefomgeving, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, RIVM e.a. instanties geven aan dat men meer plantaardig zou moeten consumeren en een rapport van CE Delft gaf aan dat vlees enorm goedkoop verkocht wordt, ondanks de enorme maatschappelijke kosten die het oplevert. Ook levert de vee-industrie enorme nadelen op voor de volksgezondheid. Woordvoerder Alex Romijn: “Er is dus een dringende noodzaak om de vee-industrie beginnen af te bouwen en dierlijke producten zwaarder te belasten. Zodoende kunnen we opschuiven naar een samenleving waarin plantaardige voeding en veganisme de norm worden en kunnen we slachthuizen sluiten. “