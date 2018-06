Gevonden lichaam bij Groenburgwal is van de vermiste Joris Lenselink (26)

De politie gaat uit van een ongeluk waarbij de man al fietsend in de gracht terecht is gekomen.

Sinds vrijdagavond werd Joris Lenselink (26) uit Amsterdam-Zuid vermist. Hij was die avond nog wat met collega's gaan drinken in café de Sluyswacht in de Jodenbreestraat. Na de borrel is hij tussen 22.30 uur en 23.00 uur naar huis gegaan, maar daar is hij nooit aangekomen. Dit meldt de zus van Joris op Facebook. Collega's hebben hem om 23.00 uur naar zijn fiets zien lopen, maar daarna heeft niemand hem meer gezien of contact met hem gehad.

Familie, vrienden en collega's hebben zondagochtend nog een zoektocht gehouden langs mogelijke fietsroutes. Aan AT5 lieten ze weten: 'We zijn heel bezorgd en willen hem zo snel mogelijk vinden. Als iemand een aanwijzing heeft horen we dat heel graag.' Óp de Groenburgwal is Joris' fiets inmmiddels gevonden. Duikers zijn het water ingegaan om te zoeken.

Op Facebook wordt Joris omschreven als een blanke en stevig gebouwde man van 26 jaar oud met blond lichtkrullend haar, bruin/groene ogen. Hij droeg afgelopen vrijdag een donkerblauwe polo, een spijkerbroek van het merk Denham en een zwarte regenjas.