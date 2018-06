Van kindermisbruik verdachte jeugdpsychiater op non-actief gezet

De werkgever van Van T., Therapeuticum in Joure, heeft de psychiater per direct op non-actief gezet en zijn contract wordt ontbonden. Directeur Dorine Abbink van jeugd-therapeutisch centrum 'Theraoeuticum' is 'ontdaan' en 'woedend' na de berichtgeving over haar van kindermisbruik verdachte collega. Directeur Abbink in de Telegraaf: 'Ik ben erg boos en verdrietig over vertrouwen dat hij beschaamd heeft. Dit is zó waar wij niet voor staan.'

In Nederland geen kinderen in therapie

Van T. werkte tot vandaag als zzp'er twee dagen in de week voor Therapeuticum. in de krant zegt de directrice had dat Van T. bij haar centrum geen kinderen in therapie had. 'Hij deed hier wel psychiatrische consulten en schreef medicatie voor. Daardoor was hij ook zelden of nooit alleen met de kinderen. Altijd waren ouders of een collega aanwezig. Maar ik weet natuurlijk niet wat hij elders voor werkzaamheden verrichtte.'