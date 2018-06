Tientallen meldingen over vuurbal in de lucht

UIt heel Nederland, maar ook vanaf verschillende plekken in België, Frankrijk en Duitsland meldingen binnengekomen van mensen die zaterdagavond een vuurbal door de hemel hebben zien scheren.

De vuurbal schoot als een straaljager door de lucht. Tijdens het optreden van de Foo Fighters op Pinkpop verscheen hij plotseling aan de hemel. Dit meldt onder meer RTL NIeuws

Uwe Reichert

De Duitser Uwe Reichert is een van de weinigen die de vuurbal zag èn op de foto wist vast te leggen. Op Twitter laat hij weten dat hij de foto gemaakt heeft met zijn Canon EOS met 180 mililmeterlens. Verder meldt hij dat hij wetenschapsredacteur is en dag en nacht bezig is met astronomie. Hij bedankt iedereen die op zijn vuurbalfoto heeft gereageerd. Zijn tweet met de bewuste foto werd meer dan honderd keer gedeeld en honderden keren leuk bevonden