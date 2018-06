Dode en drie zwaargewonden na aanrijding met busje bij Pinkpop

Rond 04.00 uur ontstond een aanrijding tussen een busje en enkele voetgangers op de Mensheggerweg. Drie personen raakte zwaargewond en een persoon overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De bestuurder van het busje is na de aanrijding doorgereden. De politie is nog steeds op zoek naar het busje, zegt een woordvoerder. Via Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een wit busje, mogelijk een Fiat Doblo met '257' in het kenteken.