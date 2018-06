Huis beschoten in Eindhoven. Politie houdt verdachten aan

In Eindhoven is vannacht een huis beschoten. Niemand raakte gewond, twee mannen zijn aangehouden.

Het schietincident vond plaats rond 03.00 uur aan de Shakespearelaan. Door de kogelregen raakte het huis beschadigd. De verdachten gingen er met een auto vandoor, maar werden na een zoekactie van de politie op de A2 bij Beesd aan de klant gezet. De politie hield twee mannen (17 en 18 jaar uit Amsterdam) aan en troffen in de auto een vuurwapen aan.

Over de toedracht van de schietpartij is nog veel onduidelijk. Buurtbewoners zeggen tegenover Omroep Brabant dat het huis leeg staat. Het huis zou van 'wonderbelegger' Rob van den B. zijn geweest. Hij werd veroordeeld voor faillissementsfraude. Volgens de buurvrouw was er in oktober nog een politie-inval in het huis. De politie laat weten dat voor de woning een een groot aantal hulzen is aangetroffen.