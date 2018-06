Politie Amsterdam neemt 11 rijbewijzen in beslag tijdens snelheidscontroles

Tijdens de controles werd duidelijk dat er meerdere malen bijzonder hard werd gereden op een weg waar 70 kilometer per uur gereden mag worden. Zo reed één van de bestuurders langs de controle met een gecorrigeerde snelheid van 196 kilometer per uur. Twee anderen behaalden snelheden van 181 en 175 kilometer per uur. Deze drie bestuurders behoren tot de 11 personen van wie het rijbewijs is ingenomen. Eén van de hardrijders bleek onder invloed van alcohol te zijn. Naast zijn rijbewijs is ook zijn auto in beslag genomen.