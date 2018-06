Moordenaar Danny Gubbels (12) in Colombia opgepakt

Een van de moordenaars van de 12-jarige Danny Gubbels in Breda is vrijdag in Colombia aangehouden. Het gaat om een 36-jarige Brit, die door het gerechtshof in Den Bosch in november 2015 tot een gevangenisstraf van 20 jaar is veroordeeld.