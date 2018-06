Motorclub Satudarah verboden en ontbonden

Onder het verbod vallen de chapters van Satudarah, de support club Saudarah en Supportcrew 999. Support club Yellow Snakes wordt niet getroffen door het verbod. De rechtbank is er niet van overtuigd dat zij een onderdeel vormt van de informele vereniging Satudarah.

Criminele activiteiten

Naar het oordeel van de rechtbank maakt de combinatie van talrijke strafbare gedragingen met de cultuur van geweld, dat de werkzaamheid van Satudarah in strijd is met de openbare orde. Daarbij zijn deze gedragingen zo ernstig dat ze de samenleving kunnen ontwrichten.

Bestuursleden en leden zijn namelijk al jarenlang betrokken bij veel criminele activiteiten waaronder geweld tegen andere motorclubs, productie van- en handel in verdovende middelen, verboden wapenbezit en afpersing. Daarnaast lieten bestuursleden een cultuur ontstaan die het plegen van strafbare feiten door leden bevorderde en waarin crimineel gedrag van leden werd gewaardeerd en beloond.

Verbodenverklaring nodig en zinvol?

Al vele jaren zijn strafrechtelijke middelen ingezet. Ook zijn tal van bestuursrechtelijke maatregelen getroffen. Dat alles heeft niet tot een afdoende resultaat geleid. Daarom is een verbod en een ontbinding van de vereniging nu op zijn plaats. De club verliest hiermee de beschikking over haar vermogen (waaronder de clubhuizen) en mag zich niet meer als motorclub manifesteren. Wordt Satudarah toch in een of andere vorm voortgezet dan kunnen de deelnemers daarvoor strafbaar zijn.

Afwikkeling

Het OM krijgt de gelegenheid iemand voor te dragen als vereffenaar voor de financiële afwikkeling van de ontbinding van de motorclub.