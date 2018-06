Witte bus en bestuurder (34) incident Landgraaf gevonden

De politie heeft de witte bus gevonden die bij het incident betrokken was maandagochtend op de Mensheggerweg. Tevens is inmiddels een verdachte aangehouden.

Het gaat om een 34-jarige man uit Heerlen die in Amsterdam werd aangehouden nadat hijzelf de politie informeerde.

Bij het incident met een busje op de Mensheggerweg in Landgraaf zijn maandagochtend drie voetgangers zwaargewond geraakt en is één voetganger overleden. De drie slachtoffers verblijven nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De families van de slachtoffers zijn in kennis gesteld. Op dit moment kan nog geen informatie over de identiteit worden bekendgemaakt.

Technisch onderzoek

Het technische onderzoek aan de Mensheggerweg naar de exacte toedracht is nog in volle gang. De weg blijft voorlopig afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers worden gevraagd om de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.

Afzetting

Bezoekers van de Pinkpop camping B kunnen geen gebruikmaken van de uitgang aan de Mensheggerweg. De organisatie zal hen helpen om de camping veilig te verlaten vandaag. De uitgang van Pinkpop camping B aan de Einsteinstraat kan wel worden gebruikt. De pendelbussen zijn ook beschikbaar bij de uitgang aan de Einsteinstraat. Op de parkeerplaats van Mondo Verde wordt een Kiss & Ride locatie ingericht.